Beschauliche Stimmung: Heinrich Giesenbauers Bilder sind bis Freitag zu sehen. (Fr)

Viele der Bilder von Giesenbauer vermitteln die dörflich beschauliche Stimmung des alten Lesum. Lohmann: "Die Arbeiten haben die Betrachter durch die Vielfältigkeit der Motive und der angewandten Techniken erstaunt und begeistert." In dieser Woche endet die Ausstellung mit einer Finissage am Freitag, 5. Juli, 17 Uhr. Weil seit Ausstellungsbeginn noch einige Bilder hinzugekommen seien, so Lohmann, gebe es weiterhin Neues zu entdecken. Interessierte haben die Möglichkeit, die Bilder zu kaufen. Der Eingang zum Kunst-Raum befindet sich im Hof des Hauses Hindenburgstraße 57.