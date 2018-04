Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Montagmittag in Schwachhausen mit einem Rettungswagen zusammen gestoßen. Der 34-jährige Fahrer des Rettungswagens hatte einen Patienten an Bord. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr er langsam bei Rot auf die Kreuzung. Die 40-Jährige wollte die Kreuzung bei Grün überqueren. Ein Linienbus nahm ihr die Sicht, so dass sie den Rettungswagen nicht rechtzeitig sah und mit ihm kollidierte. Die Autofahrerin und der Rettungswagenfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von über 40 000 Euro.