Die Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt treffen sich am Montag, 31. März, zu einer gemeinsamen Sitzung, um über die Barrierefreiheit im Viertel zu sprechen. Die öffentliche Sitzung im Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1b, beginnt um 20 Uhr. Ein gemeinsamer Spaziergang durch das Viertel, um Fußwege zu inspizieren, startet am Freitag, 4. April, um 16 Uhr am Goetheplatz.