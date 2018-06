Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bildungs- und Teilhabepaket

n Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen sollen über dieses Angebot an Ausflügen und Ferienfreizeiten teilnehmen, Sport- und Musikangebote nutzen und bei Bedarf auch Nachhilfe erhalten können. Ermöglicht werden soll ihnen zudem das gemeinsame Mittagessen in der Schule, im Kindergarten oder Hort. Dabei handelt es sich um Leistungen, die vom Staat neben dem Regelbedarf erbracht werden. Dadurch soll ein menschenwürdiges Existenzminium von Kindern und Jugendlichen sichergestellt werden. Die Idee wird allgemein begrüßt. Heftige Kritik gibt es jedoch immer wieder an der Umsetzung.