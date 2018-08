29 254 Einwohner

leben, auf die vier Ortsteile Mittelshuchting, Sodenmatt, Kirchhuchting und Grolland verteilt, im Stadtteil Huchting.

Sie zeichnet ein hohes Bürgerengagement aus – die „Nachtwanderer Huchting“ sind nur ein Beispiel für Bewohner, die sich ehrenamtlich für ihren Stadtteil einsetzen: Eine Gruppe von Erwachsenen steht an den Wochenenden auf den Straßen, in Bussen oder Bahnen für Jugendliche als Ansprechpartner zur Verfügung. Seit Dezember 2009 setzt sich der Jugendbeirat Huchting für die Anliegen von Gleichaltrigen ein.

Historisch und architektonisch markant sind einige Huchtinger Gotteshäuser: die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche an der Heinrich-Plett-Allee sieht nicht aus wie andere Kirchen. Ihr fehlt der Glockenturm, und auch sonst ähnelt die evangelische Kirche mit dem frei hängenden Dach eher einem extravaganten Bürogebäude. Der Architekt Carsten Schröck hat auch die Pläne für die St.-Lukas-Kirche im Ortsteil Grolland entworfen. Auch sie sieht ungewöhnlich aus: optisch ist sie der Berliner Kongresshalle nachempfunden.

Doch so schön die Kirchen auch sind – der soziale Wohnungsbau veränderte in den Sechzigerjahren das Stadtbild. Nun ragen einige Hochhausquartiere zwischen den idyllischen Einfamilienhäusern mit ihren gepflegten Vorgärten in die Höhe.

