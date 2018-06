Nach dem schwerem Fall von Vandalismus in der Schule Bardowickstraße in Vahr will das Land Bremen die Täter jetzt in Regress nehmen. Der Sprecher von Immobilien Bremen, Peter Schulz, erklärte gestern auf Anfrage: "Wir werden versuchen, den Schaden ersetzen zu lassen." Ob und wann das verwüstete Schulgebäude überhaupt wieder für Unterricht genutzt wird, soll laut Bildungsbehörde im Zuge der Schulstandortplanung für den Bremer Osten geklärt werden.VON VOLKER KAISERUND JANINE WERGIN

Bremen. Seit Anfang Juli hatten Randalierer wiederholt die Schule in der Gartenstadt Vahr aufgesucht und zuletzt stark verwüstet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Als mutmaßliche Täter hat die Polizei nun eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren ermittelt. Sie werden derzeit weiter vernommen, teilte eine Polizeisprecherin gestern auf Anfrage mit.Es gehe darum, ihre jeweilige Tatbeteiligung zu ermitteln. Am Freitag war einer 15-Jährigen nach ersten Spurenauswertungen eine Tatbeteiligung nachgewiesen worden. Sie räumte daraufhin ihrer Beteiligung an mehreren Vandalismusfällen ein.

Bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens werde es noch einige Woche dauern, sagte gestern Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Randalierer müssten nicht nur mit zivilrechtlichen Ansprüchen rechnen, sondern sie hätten sich auch strafbar gemacht. Grundsätzlich seien die Verdächtigen strafmündig.

Jugendlichen droht Anklage

Den Jugendlichen droht unter anderem eine Anklage wegen Sachbeschädigung. Aufgrund des Alters der Beteiligten gilt laut Passade das Jugendstrafrecht. Bei einer Verurteilung käme es deshalb im schlimmsten Fall zu einer Jugendstrafe, dass heißt zu einer Freiheitsstrafe, die aber auch auf Bewährung ausgesetzt werden kann. "Denkbar ist auch, dass die Jugendlichen gemeinnützige Arbeit verrichten oder an einem Antigewaltkursus teilnehmen", sagte Henning Maul-Backer, Abteilungsleiter Strafrecht beim Bremer Justizsenator, "das Jugendstrafrecht ist auf den Erziehungsgedanken ausgerichtet."

Es sei natürlich ein Unterschied, ob es sich um strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getretene Schüler handele oder um Kriminelle, die mit dem Gesetz bereits massiv in Konflikt gekommen seien. Generell entscheide die Staatsanwaltschaft in Rücksprache mit der Jugendgerichtshilfe.

Als Verwalter des Gebäudes sei Immobilien Bremen verpflichtet, tätig zu werden, wenn das Land Bremen geschädigt werde, stellte Sprecher Peter Schulz gestern klar. "Sobald die Straftäter bekannt sind, werden wir uns mit anwaltlicher Hilfe um die Eintreibung des Schadens kümmern. Da es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Minderjährige handele, werde Immobilien Bremen sich dazu an die Erziehungsberechtigten wenden.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art für Immobilien Bremen. Das Unternehmen hatte für das Land Bremen bereits bei einem Brand in einer Kita in der Kornstraße Schadenersatzansprüche geltend gemacht. Damals hatten Kinder ein Feuer gelegt, bei dem die Einrichtung völlig zerstört wurde. Die Erziehungsberechtigten waren aber nicht in der Lage zu zahlen, sagte Schulz. Der Schaden sei letztlich von der Versicherung beglichen worden.

Am Montag hätten die Aufräumarbeiten in der Schule Bardowickstraße begonnen. Sie werden voraussichtlich Ende der Woche abgeschlossen sein. Die rund 50 Schüler der Zweigstelle Bardowickstraße werden im beginnenden Schuljahr in der Hauptstelle an der Duttweiler Straße beschult. Während der laufenden Aufräumarbeiten in dem Gebäude werde auch aufgelistet, was alles zu Bruch gegangen ist, so Schulz. Insofern könnten auch noch keine genaue Kostenschätzung abgegeben werden. Zunächst wurde von 100000 Euro Schadenshöhe ausgegangen. Welcher Aufwand nötig ist, um das Gebäude wieder herzurichten, hänge auch von der künftigen Nutzung ab.

Der Sprecher der Bildungsbehörde, Michael Huesmann, sagte auf Anfrage, der Vandalismusfall stelle die Verantwortlichen nun vor eine neue Situation. Derzeit werde der Schulstandortplan für den Bremer Osten erarbeitet. Im Zuge der Planung werde festgelegt, welcher Bedarf besteht und wie Schulen künftig genutzt werden. Das sei ein Abstimmungsprozess, der noch mehrere Wochen oder Monate dauere.

"Der Vandalismusfall in der Bardowickstraße ist ein weiterer Faktor, der bei den Überlegungen zur Schulstandortplanung zu berücksichtigen ist", so Huesmann weiter. Da das Gebäude im kommenden Schuljahr nicht genutzt werde, bestehe jetzt "kein unmittelbarer Handlungsdruck", über die Zukunft des Gebäudes zu entscheiden.