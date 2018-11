Für 30,6 Millionen Euro sollen eine Umgehungsstraße und Gewerbeflächen auf dem bisherigen Flughafengelände geschaffen werden. Zugleich soll aus der Landebahn eine schwerlasttaugliche Straße werden. 2,7 Millionen Euro übernimmt die Stadt Bremerhaven.

"Die Offshore-Windenergiewirtschaft ist eine Wachstumslokomotive, von der das ganze Land profitiert", begründete Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD) den Beschluss. Von der Bundesregierung forderte er weitere Anstrengungen, um die Klippen im Offshore-Bereich zu umschiffen. Dazu gehören laut Böhrnsen vor allem der Netzausbau, die Klärung der Haftungsfragen und Sicherheit für Investoren. "Die Energiewende ist nicht nur Offshore", sagte er. Doch ohne Offshore werde sie nicht funktionieren. "Deshalb ist das Geld für die weitere verkehrliche Erschließung des südlichen Fischereihafens und die Hinterlandanbindung des geplanten OTB eine erstklassige Investition in die Zukunft", so der Regierungschef. Entschieden wurde dies bei der gemeinsamen Sitzung von Senat und Magistrat am vergangenen Dienstag in Bremerhaven.

Die Seestadt erhält weitere Fördermittel des Landes: Zum einen wird der Umzug der Geburtshilfe aus dem katholischen St.-Joseph-Hospital ins städtische Klinikum Bremerhaven Reinkenheide mit 780000 Euro Landeszuwendungen und 390000 Euro städtischen Geldern finanziert. Im Bremerhavener Klinikum soll ein Frauen-Mutter-Kind-Zentrum entstehen, das Gynäkologie, Brustkrebszentrum, Geburtshilfe und Frühchenintensivstation vereint.

Darüber hinaus wurden Fördermittel für die Sail 2015 bereitgestellt. Eine Million Euro zahlt das Land, 820000 Euro kommen von der Stadt. Weitere 170000 Euro stammen aus einem Fonds zur Förderung überregional bedeutsamer Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung Bremen.