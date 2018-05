Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bunker C 178: CDU will Antwort vom Senat

Fähr-Lobbendorf (ajb). Trifft es zu, dass der Besitzer des Bunkers C178 bereits seit elf Jahren auf den Bescheid auf seinen Antrag auf Nutzungsänderung wartet? Das möchte Silvia Neumeyer (CDU) namens ihrer Fraktion in der nächsten Fragestunde der Bürgerschaft vom Senat beantwortet haben. Wie berichtet, hatte Bjoern Hashagen, Architekt und Eigentümer des Bunkers auf dem früheren Vulkan-Gelände, nach eigenen Angaben bereits am 2. Februar 2002 einen Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Seitdem liege der Antrag in der Amtsstube auf Wiedervorlage.