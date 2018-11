Mohr-Lüllmann betont, dass dieses Themenfeld – vor allem mit Blick auf die Windenergie – für Bremen fraglos von besonderer Bedeutung sei. Statt aber eine Betriebsgründung ins Spiel zu bringen, solle sich der SPD-Chef für den Bau von entsprechenden Servicehäfen für den Offshore-Betrieb oder die Finanzierung von Spezialschiffen zur Installation und Wartung solcher Anlagen auf See einsetzen: "Auch bei der weiteren Ansiedlung von Unternehmen der Branche", so ergänzt sie, "wünsche ich mir offene Arme seitens der Sozialdemokraten." Es gehöre nicht zu den Kernaufgaben einer Kommune oder eines Landes, selbst Energie zu produzieren. Mohr-Lüllmann: "Da sollten private Anbieter Vorrang haben, wie es in einer funktionierenden Marktwirtschaft üblich ist."