Aus einer Übersicht der Sozialbehörde geht hervor, dass Bremen bis 2026 gut 117 Millionen Euro für die Anmietung von Übergangswohnheimen und Notunterkünften, Wohnungen, Containern und anderen Quartieren für Flüchtlinge ausgeben wird. Allein auf die neue Zentrale Aufnahmestelle (Zast) des Landes in Vegesack entfallen rund 19,4 Millionen Euro, wie die Nordbremer Regionalausgabe des WESER-KURIER am vergangenen Wochenende berichtete. Für die Zast wird zurzeit die frühere Konzernzentrale des Bremer Vulkan umgestaltet. Dort soll ab Oktober Wohnraum für bis zu 750 Flüchtlinge bereitstehen. Doch ob tatsächlich so viele Plätze benötigt werden, steht dahin. Bisher orientiert sich die Sozialbehörde von Senatorin Anja Stahmann (Grüne) an den Prognosen des Bundes, der für ganz Deutschland von 800 000 Neuankömmlingen im laufenden Jahr ausgeht. Für Bremen würde das rund 8000 Menschen bedeuten. Tatsächlich sind aber bis zur Jahresmitte nach Angaben der Behörde lediglich 2255 Flüchtlinge in der Hansestadt aufgenommen worden. „Derzeit überarbeiten wir unsere Prognosen“, sagt der Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider.

Das wird auch höchste Zeit, findet man bei der CDU. Aus Eckhoffs Sicht war es ein gravierender Fehler, für manche Unterkünfte – wie die Vegesacker Zast – Mietverträge über einen Zehn-Jahres-Zeitraum abzuschließen. „Wir werden später Miete und Betriebskosten für leer stehende Gebäude zahlen. Pläne für Nachfolgenutzungen gibt es kaum. Bremen kann sich als Haushaltsnotlageland eine solche ungenaue Politik einfach nicht leisten“, kritisiert Eckhoff. Auch wäre es aus seiner Sicht sinnvoll gewesen, angesichts der Unwägbarkeiten bei den Zuwanderungszahlen zunächst nur einen Haushalt für 2016 zu beschließen statt des von Rot-Grün durchgeboxten Doppeletats für 2016 und 2017. Die Flüchtlingskosten, die in diesem Zahlenwerk veranschlagt sind, hätten sich inzwischen als viel zu hoch herausgestellt. Eckhoff: „Dies fällt dem Senat nun auf die Füße.“

Sigrid Grönert, sozialpolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, sieht noch ein weiteres Problem. Es müsse der Grundsatz gelten, anerkannte Flüchtlinge so schnell wie möglich in Wohnungen unterzubringen. „Aufgrund der hohen Kapazitäten in der Zast, den Notunterkünften und Übergangswohnheimen besteht das Risiko, dass der Senat weniger Flüchtlinge in Wohnungen vermittelt, um seine Ausfälle geringer zu halten. Das wäre ein fatales Signal an die Flüchtlinge, die sich in den Stadtteilen integrieren sollen“, findet die Christdemokratin.