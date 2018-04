Gut 30 Jahre später sangen Janet Jackson and Justin Timberlake in der Halbzeitpause des Super Bowl genannten Football-Endspiels. Dabei wurde ein Stück weibliche Haut entblößt, das sonst in der Öffentlichkeit stets bedeckt ist. „Skandal!“, riefen Amerikas Moralisten, das Ereignis wurde „Nipplegate“ genannt. Als „Handygate“ gilt das Abhören von Angela Merkels Mobiltelefon, bei „Dieselgate“ denkt jeder an VW und Abgase. Das Anhängsel „Gate“ hat sich als Bezeichnung für mittlere Malheurs und größere Skandale eingebürgert.

Wie komme ich da jetzt drauf? Vermutlich liegt es daran, dass ich gerade vor dem Hauptbahnhof stehe, neben einer großen Baugrube, an deren Rand ein großes Schild die Namen der beteiligten Firmen nennt. Und den Namen des Bauvorhabens: City Gate Bremen.