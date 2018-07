Ein eigener, am Revier stationierter Streifenwagen ist die zentrale Forderung des Beirates und der Geschäftsleute. Wie berichtet, hatte eine interne Arbeitsgruppe der Polizei empfohlen, das Revier in Woltmershausen mit einem eigenen Streifenwagen auszustatten. Ob die Forderung auch durchgesetzt werden kann, diskutieren die Lokalpolitiker am Montagabend auf einer öffentlichen Sitzung mit Innensenator Ulrich Mäurer und Polizeipräsident Lutz Müller. Unterdessen hat der CDU-Abgeordnete Wilhelm Hinners dem Innensenator vorgeworfen, relevante Einschätzungen aus einer Arbeitsgruppe der Polizei der Innendeputation vorenthalten zu haben. Der Innensenator "erwecke den Eindruck, dass ihm die Empfehlungen der Arbeitsgruppe nicht in den Kram passten und er sie deshalb in der Schublade verschwinden lasse", kritisierte Hinners. Polizeipräsident Lutz Müller widersprach Hinners. Es sei Alltag bei der Polizei, dass Mitarbeiter Vorschläge erarbeiteten, die Argumente abgewogen würden und am Ende einer die Entscheidung treffen müsse. Dies habe nichts mit Uneinigkeit in der Polizei zu tun.