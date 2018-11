Die Auszeichnungen werden am 4. Dezember bei einem Festakt in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche übergeben.

Die 2015 gegründete SOS Mediterranee arbeitet nach dem Prinzip „Leben retten, schützen, begleiten und dies bezeugen“. Mit ihrem Schiff „MS Aquarius“ hat die ausschließlich spendenfinanzierte Organisation eigenen Angaben zufolge in der ersten Hälfte des laufenden Jahres im zentralen Mittelmeer vor der libyschen Küste mehr als 5600 Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt. Die Geretteten würden an Bord der „Aquarius“ medizinisch und psychisch erstversorgt und anschließend an unterstützende Einrichtungen in Europa vermittelt, hieß es.

Die „Aquarius“ war Anfang Februar von Bremerhaven aus ins Mittelmeer aufgebrochen. Gemeinsam mit Medizinern von „Ärzte ohne Grenzen“ kreuzt das 77 Meter lange Schiff im Seegebiet zwischen Libyen und Italien. Die Crew besteht aus einer 27-köpfigen nautisch-technischen Besatzung, einem Such- und Rettungsteam sowie dem medizinischen Personal. Das ehemalige Cuxhavener Fischerei-Schutzboot kann bis zu 500 Personen aufnehmen.

Auch der Berliner Dokumentarfotograf Kai Wiedenhöfer macht nach Angaben des Bremer Liga-Vorstandsmitglieds Rolf Gössner mit seinen Fotozyklen auf die seit Jahren wachsende Zahl von Flüchtlingen und ihre Schicksale aufmerksam. Seine Ausstellungen lösten eine öffentliche Diskussion über Abschottungstendenzen aus.