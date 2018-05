Keine Badefreuden am Rablinghauser Strandbad, das über eine halbe Million Euro gekostet hat: Vadim Wolf und sein Sohn Daniel (Koch)

Bremen. Ältere Bremer erinnern sich noch an Zeiten, in denen es in der Hansestadt mehrere Strände an der Weser gab. Die Bremer badeten am Osterdeich und in Rablinghausen. Ein Sprung in die Fluten war beliebt und risikoarm: Der Fluss floss träger und war sauber. Doch die Schifffahrt nahm zu, die Weser wurde vertieft und die Strömung immer schneller. Auch die Verschmutzung nahm so stark zu, dass im Juni 1966 eine Verordnung vom Hafenbauamt Bremen und dem Wasserwirtschaftsamt erlassen wurde. Danach ist das Baden in der Weser nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt. Beispielsweise beim Café Sand, oberhalb des Weserwehrs in Hemelingen und bei Rekum.

Viele Bürger hätten gerne den alten Zustand wieder. Zumal sich die Wasserqualität deutlich gebessert hat. Die Diskussion darüber hat inzwischen schon possenhafte Züge angenommen. Ein Beispiel dafür ist die Debatte um den Strand von Rablinghausen. Bereits 2007 signalisierte die Umweltbehörde: In einem Jahre entsteht am Weseruferpark Rablinghausen ein neues Strandbad. 400 Meter lang und mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus der Abwasserabgabe finanziert. Im September 2009 wurde der Strand von Umweltsenator Reinhard Loske eingeweiht, rund 580000 Euro hat er gekostet. Mit dem Baden dort könnte es jedoch problematisch werden, erklärte Loske damals. Erst müsse die Wasserqualität verbessert werden.

Wiederum ein Jahr später hieß es aus der Umweltbehörde, die Wasserqualität müsse drei Jahre lang geprüft werden. Inzwischen ist das Weserwasser drei Jahre lang geprüft und für gut befunden worden. Gebadet wird an dem Sandstrand jedoch noch immer nicht. Ein großer Teil des Sandbodens ist heute von Grünpflanzen überwuchert, Abfall liegt herum, und selbst am warmen Donnerstagabend tummelten sich nur einige Jugendliche am Rablinghauser Strand.

"Der Strand wird von der Bevölkerung gut angenommen", ist jedoch die stellvertretende Sprecherin des Beirats Woltmershausen, Edith Wangenheim, überzeugt. Sie begrüßt den Vorschlag der grünen Bürgerschaftsfraktion, die Weser zum Baden prinzipiell freizugeben (wir berichteten). "Der Beirat möchte gerne den Zustand von früher wiederhaben." Die Wasserwerte seien immer sehr gut gewesen, doch die Weser habe an dieser Stelle eine Strömung, und eine Aufsicht durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gebe es nicht.

"Ich gehe davon aus, dass man im nächsten Jahr in Woltmershausen in der Weser baden kann", blickt Hans-Peter Weigel vom Umweltressort in die Zukunft. Er ist Referent für Gewässerqualität und Abwasser und hat die Wasserqualitätsprüfungen am Rablinghauser Strand begleitet. Die Verordnung über das Baden in der Weser von 1966 werde wegfallen. "Eine neue Verordnung wird noch in diesem Jahr in Kraft treten." Darin sei, wie es auch die Grünen wünschen, das Baden im Fluss grundsätzlich erlaubt und nur an ausgewiesenen Stellen verboten.

Anstoß für die Veränderung der Verordnung sei ein Prozess vor dem Verwaltungsgericht vor einigen Jahren, so Weigel. Anlass für den Prozess war ein Badeunfall. Das Gericht habe das Papier von 1966 als zu weitgehend eingestuft, berichtet er. Die Forderung der Richter lautete: Die Behörde solle das Baden erlauben und nur an bestimmten Stellen einschränken.

Doch selbst wenn in Rablinghausen auch im kommenden Jahr keiner ins Wasser gehen darf, sieht Hans-Peter Weigel den Strand positiv. "Diese Maßnahmen laufen im Zuge der Renaturierung des Flussufers, so wie es eine EU-Richtlinie fordert", sagt er.

Die DLRG warnt dagegen nachdrücklich vor den Gefahren beim Baden in der Weser. "Ich will niemandem etwas vermiesen, aber ich halte nichts von Badestellen an der Weser", erklärt Heye Walter, stellvertretender Bezirksleiter Bremen-Nord. "Angesichts der Strömungsverhältnisse und des Sogs der Schiffe ist das für kleine Kinder, Nichtschwimmer und ungeübte Schwimmer lebensgefährlich. Der Sog von vorbeifahrenden Schiffen reißt kleine Kinder von den Füßen. Ich muss dringend davor warnen." Die DLRG ordne dem Schwimmen in Flüssen die Risikostufe "Rot" zu.

Im Vergleich zu früher, als die Bremer im Fluss schwammen, hätten sich die Verhältnisse deutlich geändert, betont Heye Walter. "Die Weser ist ein Kanal geworden, vom Weserwehr bis nach Rekum. Das Ufer ist überwiegend befestigt, die Strömung sehr stark. Ich habe immer wieder erlebt, dass selbst erfahrene Schwimmer bei Unglücksfällen große Schwierigkeiten hatten, gegen die Strömung im Fluss anzukommen." Die DLRG sehe den Vorstoß der Grünen und der Umweltbehörde deshalb sehr kritisch.Kommentar Seite 2

