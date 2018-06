Zwei Trickdiebe haben am Montagvormittag einen 82-Jährigen in seiner Wohnung in Huchting bestohlen. Gegen 10 Uhr hatten sie an der Wohnungstür in der Carl-Hurtzig-Straße geklingelt und behauptet, dass sie die Wasserleitungen überprüfen müssten. Ein Täter lenkte den 82-Jährigen dann ab, sodass er den zweiten Mann nicht im Auge behalten konnte. Erst nachmittags bemerkte der Rentner, dass ihm Bargeld gestohlen worden war. Die beiden Männer waren zwischen 25 und 35 Jahre alt. Einer von ihnen soll rötliche Haare und einen rötlichen Bart haben. Anwohner in der Carl-Hurtzig-Straße, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 362 38 88 bei der Polizei zu melden.

In vier weiteren Fällen haben sich am Montag Männer oder Frauen telefonisch bei älteren Personen gemeldet und als vermeintliche Verwandte ausgegeben, um Geld zu leihen. Die Angerufenen fielen auf diese Tricks aber nicht herein.