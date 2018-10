Anders als erwartet, hat es am Freitag keine Entscheidung darüber gegeben, ob der Flugplatz Luneort in Bremerhaven wieder geöffnet werden muss. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) wird erst am Dienstag verhandeln und hat für diesen Tag zu einem Erörterungstermin eingeladen, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte.

Offenbar soll versucht werden, die Gegner in dem Verfahren zu einer außergerichtlichen Einigung zu bewegen. Kläger ist der Luftsportverein Aero-Club Bremerhaven. Er sieht keinen Grund für die Schließung von Luneort, solange der Bau des Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB), für den der Flugplatz weichen soll, noch nicht vorangekommen ist. In einer ersten Stellungnahme hatte das OVG diesen Standpunkt geteilt.

In der Schließungsverfügung waren zwei Bedingungen gestellt worden: Erstens muss es einen Ersatz für Luneort geben, was mit dem Flughafen in Nordholz erledigt ist. Die Fluggesellschaft OFD, die ihre Helgoland-Verbindung vorher über Bremerhaven abgewickelt hatte, startet und landet seit knapp zwei Wochen in Nordholz. Und zweitens muss mit den Erdarbeiten für den OTB begonnen worden sein. Diesen Punkt erkennen auch die Richter als nicht erfüllt an.

Luneort ist seit Dienstag dieser Woche geschlossen. Mit dem Tag erlosch die Betriebsgenehmigung. Die Verfügung hat als zuständige Luftfahrtbehörde das Land Bremen erlassen. Das Land und der Luftsportverein sollen sich vor dem OVG nun auf eine Lösung verständigen. Gelingt das nicht, wird das Gericht wahrscheinlich noch in derselben Woche darüber entscheiden, ob der Flugplatz wieder geöffnet werden muss.