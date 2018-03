Barbara Bittner erhielt gestern im Schütting den 13. Bremer Kiwanis-Förderpreis. Die ehemalige Schulleiterin der Bürgermeister-Smidt-Schule bekam ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro überreicht – für einen Koffer mit zum Teil selbst entwickelten Mathematik-Spielen. „Die Auszeichnung ist Lohn und Anerkennung für die karitativen Aktivitäten unserer Bürger“, sagte Rainer Köhler, Präsident des Kiwanis-Club Bremen. Außerdem sollten damit mögliche Nachahmer motiviert werden. Dieses Jahr überreichte Köhler den Preis einer Pädagogin. „Ich will mit den Spielen bei Grundschülern die Freude für Mathematik wecken“, sagte Bittner. Ob Würfelspiele, ein Zahlenstrahl zum Hüpfen oder bunte Aufgabenhefte – das Material wurde von ihr zusammengestellt oder gar selbst gebastelt. 80 Koffer sollen in mehreren Schulen eingesetzt werden. „Für 50 suchen wir noch Spendengelder“, sagte sie.