Ein Amateurfußballturnier für Kinder und Jugendliche veranstaltet unter anderem der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) Bremen am Sonnabend, 21. März. Es findet im Soccer King in Habenhausen statt. Ziel des Fußballturniers ist es, Kinder und Teenies mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen durch den Fußball in Kontakt zu bringen. Die Veranstalter laden insbesondere Kinder und Jugendliche aus Übergangswohnheimen zur Teilnahme ein. Mitmachen können Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren, als Einzelperson oder Mannschaft. Weitere Informationen erteilen Andreas Petry (Mail: andreas.petry@servethecity-bremen.de) und Marc Gobien vom CVJM (Mail: marc.gobien@cvjm-bremen.de). Anmeldeschluss ist der 6. März.