Ein 32 Jahre alter Fußgänger ist am frühen Dienstagmorgen in der Bahnhofsvorstadt beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Nach ihren Angaben saß eine 68 Jahre alte Frau am Steuer des Unfallwagens. Sie habe sich nach dem Zusammenprall entfernt, sei aber kurz darauf gestellt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor fünf Uhr. Die 68-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta vom Breitenweg kommend in Richtung Hauptbahnhof, als der angetrunkene 32-Jährige ihren Weg kreuzte. Er wurde von dem Kombi frontal erfasst, schleuderte gegen die Windschutzscheibe und zurück auf die Straße. Der Mann wurde mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin bestritt den Unfall vehement, so die Polizei, die an dem Fahrzeug jedoch eindeutige Schäden feststellte. Diese seien von einem Stein verursacht worden, gab die Frau an.