Bremen. Im Bremer Hauptbahnhof ist es am Sonnabend zu tumultartigen Szenen gekommen, als mehrere Personen versuchten, einen Polizeieinsatz zu behindern. Ein 36-Jähriger musste wegen seines aggressiven Verhaltens um 22.25 Uhr eine Bahnhofsgaststätte verlassen. Als die Bundespolizisten den Mann überprüfen wollten, weigerte er sich und versuchte, zu fliehen. Nach Angaben der Bundespolizei störten zahlreiche Personen den Einsatz, feuerten den 36-Jährigen an und filmten die Festnahme. Erst mit Unterstützung der Bremer Polizei kehrte wieder Ruhe ein. Nur unter erheblichen Schwierigkeiten soll es möglich gewesen sein, dem Mann Handfesseln anzulegen, dabei verletzte er sich selbst am Auge. Erst später, als sich der Randalierer beruhigt hatte, wurde er mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entlassen.