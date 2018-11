Die Veranstaltung findet am Sonntag, 18. September, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Kristal Event Palast, Waller Heerstraße 165, statt. Das Organisationskomitee rechnet in diesem Jahr mit rund 1000 Teilnehmern.

Für die islamischen Religionsgemeinschaften stelle das Begehen des Opferfestes auch ein Akt der Einheit für Muslime in Bremen dar. Im Gedenken an die Geschichte Abrahams und seines Sohnes Ismail schlachten Muslime anlässlich des Festes ein Tier und spenden davon an Verwandte, Freunde sowie Bedürftige. Die Gläubigen versammeln sich außerdem zum Gebet, besuchen und beschenken einander.

Das Opferfest ist neben dem Ramadan-Fest das zweite große Fest im Islam und außerdem ein Teil der Pilgerfahrt nach Mekka. Das Opferfest wird traditionell über vier Tage gefeiert. In diesem Jahr von Montag, 12. September, bis Donnerstag, den 15. September.