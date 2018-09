Sundmann hatte bei der Bürgerpark-Tombola im Glücksdorf auf dem Liebfrauenkirchhof das große Los gezogen und konnte sich über insgesamt 800 Euro freuen.

Das Geld für die „Große Aufwiege-Aktion“ stellt seit Jahren die Sparkasse Bremen zur Verfügung. Die historische Großwaage, die die Firma Friedrich Ellmers Shipping and Forwarding für die Aktion bereit stellt, wurde von dem Baumwoll-Experte Harald Effenberger bedient. Zu den Gratulanten gehörten Lothar Fäsenfeld und Andre Martens von der Sparkasse Bremen sowie Dietmar Hoppe, Geschäftsführer der Bürgerpark-Tombola.

Mit dem bisherigen Verlauf der Bürgerpark-Tombol ist Hoppe sehr zufrieden. „Wir liegen aktuell noch vor dem sehr guten Vorjahresergebnis, das das beste seit zehn Jahren war.“ Doch im Moment mache die schlechte Witterung einen Strich durch die Rechnung. „Das sind drastische Zahlen“, kommentiert Dietmar Hoppe das nachlassende Interesse am Loskauf. Bei Dauerregen würden die Bürger lieber drinnen bleiben. „Das merken wir deutlich.“

Bis Sonntag, 8. Mai, haben Bremerinnen und Bremer noch Gelegenheit, ein Los der Bürgerpark-Tombola zu kaufen. Mit Sonderverlosungen wollen die Veranstalter das Interesse wecken. So gibt es am 7. Mai Eintrittskarten für das Varietétheater GOP zu gewinnen. Die Union-Brauerei sorgt am 6. Mai für zusätzliche Gewinne. Außerdem stellen die Kunsthalle Bremen, das Feuerwerk der Turnkunst, Vilsa und die Schlagerparade an Aktionstagen Sonderpreise zur Verfügung.

Dietmar Hoppe weist darüber hinaus auf die öffentliche Ziehung der Kontroll-Nummer am Dienstag, 3. Mai, hin. Auf dem Liebfrauenkirchhof wird um 13 Uhr entschieden, welcher Loskäufer einen Gewinn von 5000 Euro der Firma „Barth & Könenkamp Seiden“ erhält. Anthony Ujah, Stürmer von Werder Bremen, fungiert bei der Ziehung als Glücksfee.

XKWFOTO: KUHAUPT