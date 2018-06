Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) hat gestern in einer teils hitzig geführten Debatte Vorwürfe zurückgewiesen, bei einem Wohnungsbauprojekt im Büropark Oberneuland sei es zu parteipolitisch motivierten Mauscheleien gekommen. Parteibücher hätten bei der Entscheidung für eine Bietergemeinschaft keine Rolle gespielt, sagte Günthner. Er habe mit der freihändigen Vergabe ein übliches Instrument genutzt, und dabei sei es ausschließlich darum gegangen, ein Wohnungsbauprojekt schnell zu realisieren.

Wie berichtet, hatte die Wirtschaftsförderung Bremen den Verkauf eines 3,5 Hektar großen Grundstückes an eine Bietergemeinschaft beschlossen. Dies hatte sie ohne Ausschreibung mit einer sogenannten „freihändigen Vergabe“ getan. Der Beirat hatte dies kritisiert, die CDU-Bürgerschaftsfraktion ebenfalls. Diese beantragte eine aktuelle Stunde unter der Überschrift „Freihändige Vergabe an Ex-Senator statt Verkauf an Höchstbietenden – Rot-Grün mauschelt bei Büropark“.

Die CDU spielte damit darauf an, dass der frühere sozialdemokratische Innensenator Peter Sakuth heute Geschäftsführer einer jener Firmen ist, die zu dem Bieterkonsortium gehören. In der Debatte kritisierte der Unions-Abgeordnete Carl Kau, dass die Anwohner-Interessen zu wenig berücksichtigt worden seien. „Die Chance einer Ausschreibung haben Sie vertan und rücksichtslos dem parteipolitisch Gewollten geopfert“, sagte Kau in Richtung Regierungskoalition. Von Jürgen Pohlmann musste er sich daraufhin entgegenhalten lassen, dass in dem Konsortium auch Firmen vertreten seien, deren Geschäftsführer CDU-Mitglieder seien. Die freihändige Vergabe verteidigte er, weil so das Projekt schnellstmöglich umgesetzt werden könne. Ähnlich äußerte sich Carsten Werner (Grüne), der das Verfahren angesichts des großen Interesses an neuen Wohnungen verteidigte – zugleich aber eine Diskussion darüber anregte, wie Politiker Interessenvertretungen an den Entscheidungsprozessen beteiligen sollten.