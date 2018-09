Demnach werden die Einrichtungen hauptsächlich von Menschen in prekären Lebenslagen aufgesucht; häusliche Gewalt werde somit fälschlicherweise in der öffentlichen Wahrnehmung überwiegend als ein Problem von Familien in sozialen Notlagen empfunden. Dennoch seien alte, behinderte oder auch finanziell besser gestellte Frauen ebenso davon betroffen, hieß es. Problematisch erscheint den Fachleuten, dass die Betroffenen oftmals von Pädagogen und Mitarbeitern der Einrichtungen beraten würden, die dafür häufig keine ausreichenden Qualifikationen aufwiesen.

Es reiche nicht, nur gut zuhören zu können, wenn Frauen ein schwieriges Gewaltverhältnis beenden wollten, gibt auch Margaretha Kurmann von der Gleichstellungsstelle zu bedenken. Umso wichtiger sei eine Fachstelle, die engagierte Helfer und Helferinnen fortbilden oder in Einzelfällen beraten könne. Bislang gibt es eine solche Fachstelle in Bremen nicht. Wohl aber einen kleinen Verein, der einigen wenigen Betroffenen jährlich Wege aus der Gewaltspirale aufzeige. Da der Verein "Neue Wege" bisher nur über geringe finanzielle Ressourcen verfügt und seine Fachkräfte kaum bezahlen kann, haben die Mitarbeiter bislang auf Werbung verzichtet– mit dem Ergebnis, dass viele Betroffene in Bremen keine Hilfe fanden.

Mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts ist nach Ansicht von Anja Stahmann ein wichtiger Schritt aus dieser Misere getan. So bekommen der Notruf für vergewaltigte Frauen, der Verein Schattenriss sowie die Einrichtung "Frauengesundheitszentrum Tenever" insgesamt 100 000 Euro mehr als zuvor. Der Verein "Neue Wege", der sich gezielt mit häuslicher Gewalt beschäftigt, erhält, wie berichtet, jetzt 30000 Euro mehr. Ziel sei es, bis zum Herbst aus dem Verein eine Fachstelle zu entwickeln, die in enger Zusammenarbeit mit einem freien Träger sehr viel mehr Frauen als bislang erreicht.