Infos zur Kindertagespflege

Vegesack. Pib (Pflegekinder in Bremen) ist der stadtbremische Fachdienst für die Kindertagespflege und zuständig für Menschen, die sich als Tagesmutter oder Tagesvater selbstständig machen möchten. Unter dem Titel "Kindertagespflege – ein Arbeitsfeld für mich?" informiert Pib am Montag, 6. Mai, über die Voraussetzungen für die Arbeit in der Kindertagespflege, über die pädagogischen Herausforderungen und über Verdienstmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet von 15 bis 16.30 Uhr im Pib-Büro Nord, Zur Vegesacker Fähre 2-4, statt. Die Teilnahme ist unverbindlich.