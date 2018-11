Drei Jugendliche haben einen 23-Jährigen in Burglesum von hinten angegriffen und beraubt. Laut Polizei traten und schlugen sie auf den Mann ein. Mit seinem Handy und seiner Geldbörse suchten sie das Weite. Doch die Polizei schnappte später drei Verdächtige. Der Überfall ereignete sich am Donnerstagabend in Höhe von Knoops Park. Der junge Mann war auf dem Heimweg, als ihn die Jugendlichen attackierten und er zu Boden ging. Nach ihrer Flucht ging der Leichtverletzte zu seiner Wohnung und rief die Polizei. Die stellten dann drei Verdächtige in Lesum, auf die die Täterbeschreibung passte. Die Jugendlichen waren Anwohnern aufgefallen. Polizisten fanden das geraubte Handy und die Börse bei dem Trio. Die 15, 16 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Es wurden Haftgründe gegen sie geprüft, der 15-Jährige gilt als Intensivtäter.

EHO