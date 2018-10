Böttcherstr. 4, 792550

Das verflixte 3. Jahr: 19.15 Uhr; Hasta la Vista: 17, 21 Uhr

CINEMA OSTERTOR

Ostertorsteinweg 105, 700914

Die 1000 Euro-Generation: 19 Uhr; Sons of Norway: 21 Uhr

CINEMAXX

Breitenweg 27, 01805/ 24636299

Chernobyl Diaries: 23.05 Uhr; Dark Shadows: 15.40 Uhr; Der Diktator: 18.15 Uhr; Der Lorax: 14, 16.15, 18.30 Uhr; Der Lorax 3D: 14.45, 17.10 Uhr; Fast verheiratet: 17.30, 20.15, 23 Uhr; Hanni & Nanni 2: 15.20 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben: 14.10, 16.30, 23 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 14.30, 16.45, 19 Uhr; Marvel‘s The Avengers 3D: 21.30 Uhr; Men in Black 3: 14.20, 23 Uhr; Snow White & the Huntsman: 20.15 Uhr; The Amazing Spider-Man: 14, 17, 20, 23 Uhr; The Dark Knight Rises: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Uhr; The Dark Knight Rises (Digital): 16, 20 Uhr; The Dark Knight Rises (OV): 19.30 Uhr; The Raid: 20.45, 23.05 Uhr

CINESPACE

AG-Weser-Str. 1, 500990

Chernobyl Diaries: 22.30 Uhr; Der Lorax: 12, 14, 16 Uhr; Der Lorax 3D: 12.30, 15, 17.30 Uhr; Fast verheiratet: 17.30, 20.15, 22.50 Uhr; Hanni & Nanni 2: 12, 15.15 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben: 12, 14, 17, 19, 21 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 12.30, 15.15, 16, 17.45, 20.15, 22.15 Uhr; LOL - Laughing Out Loud: 12 Uhr; Men in Black 3 3D: 13.45, 18, 20.30, 22.45 Uhr; Project X: 12, 18 Uhr; Safe - Todsicher: 20.15 Uhr; Snow White & the Huntsman: 14.30, 17.15, 20, 22.45 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 12, 14.45, 17.30, 20, 22.50 Uhr; The Dark Knight Rises: 12, 13, 14, 14.30, 16.30, 17.45, 19, 20, 20.30, 21, 22.15, 23.15 Uhr; Ziemlich beste Freunde: 12.15 Uhr

CINESTAR KINO

Hans-Bredow-Str. 9

21 Jump Street: 23 Uhr; Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch: 13.10 Uhr; Bis zum Horizont, dann links!: 17.40 Uhr; Chernobyl Diaries: 22.50 Uhr; Dark Shadows: 20.15 Uhr; Der Lorax: 13.15, 15.30 Uhr; Der Lorax 3D: 11.30, 13.45, 16, 18.10 Uhr; Fast verheiratet: 16.50, 19.40, 22.30 Uhr; Hanni & Nanni 2: 15.10 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben: 11.45, 14, 16.30, 19, 22.50 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 11.30, 12, 12.40, 13.45, 14.15, 15, 16, 17.30, 18.15, 19.50, 20.30, 23.10 Uhr; Im Reich der Raubkatzen: 13 Uhr; Janosch - Komm, wir finden einen Schatz!: 13.10 Uhr; LOL - Laughing Out Loud: 15.15 Uhr; Men in Black 3 3D: 20.40 Uhr; Sams im Glück: 11.50, 14.20 Uhr; Snow White & the Huntsman: 20 Uhr; StreetDance 2 3D: 11.45 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 17.40, 20.50, 22.10 Uhr; The Dark Knight Rises: 14, 15.20, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30, 21.30, 22, 22.45 Uhr; Ziemlich beste Freunde: 17.30 Uhr

CITY 46

Birkenstr. 1, 95799290

Beginners (OmU): 20 Uhr; Ich, ein Groupie: 21.30 Uhr; William S. Burroughs: A Man Within (OmU): 19.30 Uhr

GONDEL

Schwachhauser Heerstr. 207, 792550

Bis zum Horizont, dann links!: 17.15, 20.45 Uhr; Das Haus auf Korsika: 15.30, 19 Uhr

SCHAUBURG

Vor dem Steintor 114, 792550

Das Haus auf Korsika: 17.45 Uhr; Lady Vegas: 19.15 Uhr; Little Thirteen: 21 Uhr; The Dark Knight Rises: 11.15, 14.15, 17.15, 20.30 Uhr; Ziemlich beste Freunde: 15.45 Uhr

Weitere Informationen:

www.weser-kurier.de/Freizeit