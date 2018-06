Böttcherstr. 4, 792550

Kochen ist Chefsache: 19.10 Uhr; Woody Allen: A Documentary (OmU): 17, 21 Uhr

CINEMA OSTERTOR

Ostertorsteinweg 105, 700914

Copacabana: 19 Uhr; Simon: 16.45 Uhr; Sons of Norway: 21 Uhr

CINEMAXX

Breitenweg 27, 01805/ 24636299

Chernobyl Diaries: 18.30, 20.45, 23 Uhr; Cosmopolis: 17.45, 20.20, 23 Uhr; Dark Shadows: 19.40 Uhr; Das Hochzeitsvideo: 14 Uhr; Dein Weg: 14.30 Uhr; Der Diktator: 17 Uhr; Hanni & Nanni 2: 14.50 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben: 14, 16.30, 19.30, 22 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben (OV): 19 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 14.30, 15, 17.30, 20, 22.45 Uhr; LOL - Laughing Out Loud: 15.20 Uhr; Marvel‘s The Avengers: 15.20 Uhr; Men in Black 3 3D: 17.30, 20.15, 23 Uhr; Safe - Todsicher: 22.30 Uhr; Snow White & the Huntsman: 16.50, 19.40, 22.30 Uhr; The Amazing Spider-Man: 15.30, 19, 22.30 Uhr; The Amazing Spider-Man (OV): 21.30 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 14, 17, 20, 23 Uhr; The Lucky One - Für immer der Deine: 14.30 Uhr

CINESPACE

AG-Weser-Str. 1, 500990

2 Tage New York: 17, 20.15, 22.30 Uhr; Chernobyl Diaries: 21, 23 Uhr; Der Diktator: 17, 19 Uhr; Deutschland von oben: 15, 17.30 Uhr; Die Piraten - Ein Haufen merkwürdiger Typen 3D: 14 Uhr; Die Trauzeugen: 17.45 Uhr; Hanni & Nanni 2: 15 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben: 14.45, 19 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 14, 15.15, 16, 17.30, 18, 20, 20.30, 21, 22.15, 23 Uhr; LOL - Laughing Out Loud: 15 Uhr; Marvel‘s The Avengers 3D: 22.30 Uhr; Men in Black 3 3D: 15, 17.30, 20.15, 22.45 Uhr; Noch tausend Worte: 15, 17 Uhr; Project X: 21, 23 Uhr; Safe - Todsicher: 21, 23 Uhr; Sleep Tight: 20.30, 22.45 Uhr; Snow White & the Huntsman: 15, 17.15, 20, 22.45 Uhr; Spy Kids - Alle Zeit der Welt 4 (4D): 16 Uhr; StreetDance 2 3D: 17.50 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 15, 18, 20, 23 Uhr; Wanderlust - Der Trip ihres Lebens: 19 Uhr

CINESTAR KINO

Hans-Bredow-Str. 9

21 Jump Street: 23.15 Uhr; American Pie: Das Klassentreffen: 22 Uhr; Chernobyl Diaries: 20.50, 23 Uhr; Dark Shadows: 20.40 Uhr; Das Hochzeitsvideo: 16.30 Uhr; Der Diktator: 22.20 Uhr; Fünf Freunde: 14.15 Uhr; Hanni & Nanni 2: 14, 16.10 Uhr; Hugo Cabret: 14.10 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben: 15.30, 18, 20.30, 22.50 Uhr; Ice Age 4 - Voll verschoben 3D: 13.45, 14.15, 15, 16.45, 17.30, 19.30, 20, 22.30 Uhr; Janosch - Komm, wir finden einen Schatz!: 14.50 Uhr; LOL - Laughing Out Loud: 18.30 Uhr; Men in Black 3: 19.45 Uhr; Men in Black 3 3D: 17.50, 20.30 Uhr; Project X: 23.10 Uhr; Rock of Ages: 19.10 Uhr; Snow White & the Huntsman: 14.20, 17.10, 20, 22.50 Uhr; StreetDance 2 3D: 15.15, 17.30 Uhr; The Amazing Spider-Man 3D: 14.30, 16.10, 17, 19.30, 20.15, 22, 23 Uhr; The Lucky One - Für immer der Deine: 16.50 Uhr; Ziemlich beste Freunde: 18.15 Uhr

CITY 46

Birkenstr. 1, 95799290

Die Mühle und das Kreuz (OmU): 19.30 Uhr; Out at the Wedding (OmU): 21.30 Uhr; Wenn die Gondeln Trauer tragen: 20 Uhr

GONDEL

Schwachhauser Heerstr. 207, 792550

Dein Weg: 15.30, 18 Uhr; Moonrise Kingdom: 20.30 Uhr

SCHAUBURG

Vor dem Steintor 114, 792550

2 Tage New York: 19.20, 21.30 Uhr; Ai Weiwei: Never Sorry (OmU): 15 Uhr; Ausgerechnet Sibirien: 17.10 Uhr; Cosmopolis: 19, 21.15 Uhr; Sing your Song (OmU): 15.10 Uhr; Wie zwischen Himmel und Erde: 17 Uhr

