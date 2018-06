Zunächst hatten die Demonstranten auf den Treppenstufen gestanden, woraufhin die Domgemeinde ihr Hausrecht nutzte und die Kundgebung auf ihrem Grund untersagte. Seitdem zeigt die Gruppe ihre Plakate unterhalb der Domtreppen. Dort ist öffentlicher Grund. Keinesfalls wolle die Kirche das Recht auf Versammlungsfreiheit infrage stellen, versichert BEK-Sprecherin Sabine Hatscher. Von den "verbalen und inhaltlichen Provokationen" der Gruppe distanziere man sich aber nachdrücklich.

Die rund 15 Demonstranten, darunter einige ehemalige Pastoren, kommen zum Teil vom Bremer Friedensforum oder engagieren sich nach eigenen Angaben in christlichen Gruppen "für einen gerechten Frieden im Nahen Osten". Sie prangern vor allem "Israels Besatzungspolitik" an: " Israel raubt Palästinensern die Lebensgrundlage" steht auf den Plakaten oder "Israel entwurzelt weitere Olivenbäume".

Ein ganzes Volk werde so in Haftung genommen, kritisiert Hatscher. Die BEK befasse sich intensiv mit der komplexen Lage in Nahost, dazu gebe es sehr unterschiedliche Positionen innerhalb der Kirche, aber "Demagogie und Stimmungsmache" würden abgelehnt. Die Demonstranten nähmen auch Bezug auf biblische Texte und Bilder und erweckten so den Anschein, sie hätten die Bibel auf ihrer Seite. Außerdem habe die Gruppe mit antisemitischen Stereotypen gespielt und die Zerstörung von Brunnen durch Israelis angeprangert. Dabei seien Juden jahrhundertelang als Brunnenvergifter verleumdet worden.

Die Gruppe weist die Kritik zurück. Es gehe es um das "schlichte Aussprechen historischer und politischer Wahrheiten", heißt es. Demonstrantin Ursula Prahm hält ihr Plakat hoch: "Hier steht es: Kritik an Israels Politik ist kein Antisemitismus." Für Schlagzeilen hatten Mitglieder und Sympathisanten der Gruppe im März 2011 gesorgt, als sie vor einem Supermarkt zum Boykott israelischer Waren aus den besetzten Gebieten aufriefen. Dies war unter anderem von SPD, Grünen, CDU und FDP in einer Erklärung verurteilt worden.

Inzwischen sind die Fronten zwischen BEK und Demonstranten so verhärtet, dass derzeit kein Gespräch zustande kommt. Der Kirche wäre es am liebsten, wenn die Gruppe den Platz vor dem Dom räumt und auf dem Marktplatz demonstriert. Auch vor dem Hintergrund, dass auf den Domportalen christliche Antijudaismen zu finden sind. Die Gemeinde hat deshalb eine Mahntafel am Dom anbringen lassen. Sie versteht die Portale als Mahnmale zu Dialog und Verständigung mit dem Judentum.

Die Jüdische Gemeinde hat unterdessen die Stellungnahme der BEK begrüßt.