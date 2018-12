Band: Backtojazz (FR)

Klaus Trutz spielt an der Gitarre und am Banjo, Saxofon und Klarinette spielt Jens Bogner, Jürgen Grauel steht am Mikrofon und zupft die Saiten am Bass, die Trompete bläst Alexander Simon und Neuzugang Julian Nicolaus sitzt hinter dem Schlagzeug. Alle fünf sind ausgebildete Musiker, die die Leidenschaft zum Jazz verbindet. Laut Veranstalter interpretieren „Back to Jazz“ swingende Standards, Bossa Nova und jazzig bearbeitete Popsongs mit Geist und Seele. Sie nehmen das Publikum dabei mit auf eine Entspannungsreise fern des Alltags.

Dienstag, 14. Februar, 20 Uhr in der Waldbühne, Parkallee