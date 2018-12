Laut Veranstalter werden unter anderem Werke von Louis Claude Daquin, Rubén Fuentes und Georg Friedrich Händel zu hören sein. Flores gilt weltweit als einer der besten Trompeter und wurde 1981 in Venezuela geboren. Mit acht Jahren begann der Trompete zu spielen, zunächst bei seinem Vater, später bei Eduardo Manzanilla am Instituto Universitario de Estudios Musicales in Caracas. Die „Bolivar Soloists“ schlossen sich 2003 in London zusammen, um klassische Kammermusik des lateinamerikanischen Kontinents zu inter­pretie­ren. Laut Kritikern ist ihr Repertoire vor allem geprägt durch exotische Rhythmen und musikalische For­men, die die gesamte Vielfalt der Kulturen und Menschen La­teinamerikas widerspiegeln.

Dienstag, 6. September, 20 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani