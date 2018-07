Donnerstag, 2. August, um 13 Uhr in der Kunsthalle Bremen, Am Wall 207

Moments: Jazz-Duo

Das Jazz-Duo Phillip Johnston und Joel Forrester (von links, Foto: fr) tritt mit einem stimmungsvollen Programm im Moments auf. Der Pianist Forrester und der Sopransaxofonist Johnston kennen sich seit Mitte der 70er-Jahre. Die New Yorker formierten 1980 das "Microscopic Septet". Eine eigenwillige Band mit vier Saxofonen und einer Rhythmusgruppe. Humor und Spielfreude gaben in der Band den Ton an, die zwischen Jazz-Tradition und Avantgarde balancierte. Die Band trat 2007 in Bremen auf. Johnston lebt inzwischen in Australien, schrieb diverse Filmmusikern und hält Kontakt zur New Yorker Szene.

Montag, 30. Juli, um 21 Uhr im Moments, Vor dem Steintor 65

Online: Lego-Gewinnspiel

Heute wird der internationale Tag der Freundschaft gefeiert. Anlässlich des Gedenktages verlost WESER-KURIER Online drei Lego-Kinderspiele. Um eines der Spiele zu gewinnen, müssen Sie lediglich folgende Frage richtig beantworten und etwas Glück haben: Was bedeutet der Name "Lego" des dänischen Unternehmens eigentlich? Schicken Sie die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff "Spielzeug" an online@weser-kurier.de inklusive Ihres Namens, Telefonnummer und Anschrift. Einsendeschluss ist der 2. August. Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.weser-kurier.de/ freizeit

Konzert: Musical Monday

Ihr persönliches Lieblingsprogramm präsentiert Christina Maria Brenner (Foto: Helmut Meinerling) bei einem Konzert in der European Musical Company. Unter dem Titel "Musical Monday" tritt sie mit Sara Dähn auf und singt Lieder aus Musical, Rock, Pop und Chanson. Sie werden von Thomas Blaeschke am Piano begleitet. Brenner wurde 2006 als beste Musical-Sängerin ausgezeichnet.

Montag, 30. Juli, um 20 Uhr in der European Musical Company, Waller Heerstraße 165