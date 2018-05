Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Liebe in Lesmona wird lebendig

Jla

Burgdamm. Im Mitmachmuseum Köksch un Qualm, Stader Landstraße 46, lesen Christine Bongartz und Elke Dittmar von der Bremer Leselust am Donnerstag, 4. Juli, 15.30 Uhr, aus Briefen von Magdalena Pauli und Bertha Elking. Magdalena Pauli hat St. Magnus mit ihrem Briefroman "Sommer in Lesmona" einen Platz in der Weltliteratur verschafft. Die Briefe entführen die Zuhörer in die Welt des hanseatischen Bürgertums um 1900. In der szenischen Lesung wird die unglückliche Liebesgeschichte zwischen der 18-jährigen Magda und ihrem englischen Vetter Percy erzählt. Der Eintritt inklusive Verzehr kostet 6,80 Euro. Weitere Informationen unter Telefonnummer 0421/63695866.