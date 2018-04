Frühchenstation eröffnet heute wieder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Millionen-Defizit im Klinikum Nord

The·sad

Bremen (). Nach Informationen dieser Zeitung steuert das Klinikum Bremen-Nord auf ein Jahresdefizit von bis zu elf Millionen Euro zu. Dies geht aus einem Risikobericht hervor, der in einer vertraulichen Sitzung der Gesundheitsdeputation am Dienstag vorgelegt worden war. Vor zwei Wochen war noch von einem Minus in Höhe von acht Millionen Euro die Rede. Der Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) will nun mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen gegensteuern.