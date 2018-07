Shuttle zum „Sommer in Lesmona“

Mit dem Bus zum Festivalgelände

St. Magnus (mag). Von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, findet der diesjährige "Sommer in Lesmona" mit Konzerten der Kammerphilharmonie Bremen statt. Die Bremer Straßenbahn-AG (BSAG) bietet in Kooperation mit dem Veranstalter einen Shuttle-Service an und richtet für das Wochenende in der Straße Auf dem Hohen Ufer (in Höhe der Einmündung Raschenkampsweg) in beiden Richtungen Sonderhaltestellen für die Linien 94 und 95 ein. Außerdem gibt es einen Shuttle-Service von Bahnhof Burg über den Bahnhof St. Magnus zum Festivalgelände. Die Abfahrtszeiten ab Bahnhof Burg in Richtung St. Magnus und Festivalgelände sind: Freitag um 18.25, 18.55, 19.25, 19.55 und 21.25 Uhr. Am Sonnabend um 14.25, 14.55, 15.25, 18.25, 18.55, 19.25 und 19.55 und 21.25 Uhr. Am Sonntag um 10.55, 11.25, 14.55 und 15.25 Uhr. Die Abfahrtszeiten am Bahnhof St.Magnus sind jeweils fünf Minuten später. Die Abfahrtszeiten ab Festivalgelände (Knoops Park) zum Bahnhof Burg sind: Freitag um 22.45, 23.15 und 00.15 Uhr. Sonnabend um 17.45, 18.15, 22.45, 23.15 und 00.15 Uhr. Sonntag um 17.15 und 17.45 Uhr. Darüber hinaus besteht für Freitag und Sonnabend die Möglichkeit zur Rückfahrt zum Hauptbahnhof Bremen mit einem Bus-Shuttle um jeweils 00.45 Uhr.