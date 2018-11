Die Ausstellung „Mosaike in Bremen“ des Diakonischen Werks wird diesen Montag, 24. August, im Evangelischen Informationszentrum Kapitel 8, Domsheide 8, eröffnet. Bei den Begegnungen der Lernpartnerschaft „Mosaics of Inclusion“ in Bremen, Sepiszentgyörgy (Rumänien), Buialystock (Polen) und zuletzt Palermo (Italien) haben die Menschen mit und ohne Behinderungen Mosaike erstellt, angesehen und fotografiert. Geöffnet ist die Ausstellung von Montag, 24. August, bis Mittwoch, 2. September, jeweils montags bis freitags vom 11 bis 17 Uhr und sonnabends von 11 bis 14 Uhr. Alle Interessierten sind bei der Ausstellung willkommen, der Eintritt ist frei.