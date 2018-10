Für Tim Großmann

sind das jetzt die Tage des Durchatmens. Großmann ist der Direktor des Bürgerparks, „Grünmanager“ sagt er selbst, und immer wieder ist er auch Konzertveranstalter. Gerade war es so weit: das Klassik-Open-Air „Musik und Licht am Holler See“ mit dem Jugendsinfonieorchester Bremen-Mitte. 15 000 Besucher waren am Wochenende dabei, etwas weniger als im vorigen Jahr. „Bei dem schlechten Wetter trotzdem ein Erfolg“, sagt Großmann. Es war die bisher 27. Auflage des Freiluft-Konzerts. Und die nächste ist bereits in Planung, denn in ein paar Tagen wird Tim Großmann anfangen, sich über Nummer 28 Gedanken zu machen.

Erste Sponsorengespräche, Genehmigungen fürs nächste Jahr, die Abstimmung mit den Musikern – „das geht jetzt alles wieder los“, sagt Großmann. In die heiße Phase geht’s ab Januar. Und auch der Termin für die nächste „Musik und Licht am Hollersee“ steht. „Der 28. August 2016“, sagt Großmann. „Ein bisschen früher als sonst.“ Noch vor dem Klassik-Open-Air muss Großmann allerdings das Bürgerpark-Konzert organisieren. Das Benefizkonzert findet am 13. November in der Glocke statt. Auf der Bühne ist die Big Band der Bundeswehr, die ihren speziellen Sound übrigens dem damaligen Bundesverteidigungsminister und Musikfreund Helmut Schmidt verdankt.

Viel Musik für einen Park-Direktor. Der nimmt’s gelassen. „Wie gesagt: Ich bin Grünmanager. Das ist gar nicht so anders als Konzert-Manager“, scherzt Großmann.