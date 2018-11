Zwei 19 und 23 Jahre alte Räuber

haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Portemonnaies und Handys erbeutet – sie hatten allerdings nicht lange etwas davon. Schon wenig später wurden sie festgenommen. Wie die Polizei berichtete, hatten sich die beiden in der Graf-Moltke-Straße zwei 21-Jährigen in den Weg gestellt und ihnen die Geldbörsen und Handys abgenommen. Noch in Tatortnähe verschwanden sie dann in einem Haus. Als die überfallenen Männer an der Klingelleiste nach den Namen sehen wollten, kamen die Täter wieder heraus, bedrohten sie mit einem Messer und gaben einem der beiden einen Faustschlag gegen den Kopf. Die Überfallenen wandten sich an die Polizei, die beide Tatverdächtige in dem Haus festnahm. Der 19-Jährige legte ein Geständnis ab und sagte, wo die Beute versteckt war.