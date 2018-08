Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Nach Unfall in die Klinik

Ajb

Vegesack. Eine 41-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 9.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Zum Unfall kam es, als ein 50-Jähriger mit seinem Auto von der Friedrichsdorfer Straße rechts in die Hermann-Fortmann-Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er die Radlerin. Beim Zusammenprall zog sich die 41-Jährige so starke Prellungen zu, dass sie im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Friedrichsdorfer Straße gesperrt, der Verkehr auf der Hermann-Fortmann-Straße konnte nur auf einer Spur passieren.