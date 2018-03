Zwei mutmaßliche Einbrecher sind nachts in der Neustadt festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner der Rheinstraße in der Nacht zum Freitag den Einbruch in ein Haus beobachtet. Der Bewohner war in Urlaub. Polizisten umstellten das Gebäude, woraufhin die Täter flüchteten. Sie kamen aber nicht mehr weit. Vermutlich haben die Einbrecher eine Münzsammlung im Haus erbeutet, sie konnte aber noch nicht gefunden werden.

EHO