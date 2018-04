Der "Cirkus in Beweging" aus Belgien zeigte sein Programm "Kannibalen.

Bremen. Gespannt warten die 250 Zuschauer auf den Beginn der Show. Vor allem Familien mit Kindern haben gestern Nachmittag den Weg in das große Zirkuszelt mitten in der grünen Idylle des Lichtluftbads gefunden. Sie sind gekommen, um die erste Aufführung des internationalen "Bridges for Youth"-Festivals zu sehen.

90 Nachwuchsartisten aus Schweden, Belgien, Italien, den Niederlanden und Bremen sind seit Freitag in der Stadt und boten dem Publikum gestern ein abwechslungsreiches Programm. In ihrer zweistündigen Show zeigten sie, was sie in der vergangenen Woche gemeinsam erarbeitet haben.

Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Living Diversity". Die Teilnehmer, die zwischen 13 und 20 Jahre alt sind, erarbeiten in Workshops die Zirkusshows miteinander. Die insgesamt sechs Aufführungen sind alle unterschiedlich gestaltet. Während des Projekts, das vom Service-Bureau Jugendinformation veranstaltet wird, sind die Artisten im Lidice Haus untergekommen und proben dort auch.

Imposante Einrad-Show

Mit dabei sind zum Beispiel Xenia und ihre Mädchengruppe aus dem Kinder- und Jugendzirkus Bambini in Bremen. Sie nennen sich die "Sky Devils" – und der Name ist Programm. Gestern lieferten sie eine imposante Show auf dem Einrad. Zu "Beinhart" von Torfrock fuhren die Jugendlichen im Rockeroutfit in die Manege. Neben tollen Tricks auf extra hohen Rädern, wurde das Einrad zwischenzeitlich zur Gitarre umfunktioniert. Zum Abschluss bändigten sie in ihrer Show sogar zwei Polizisten und spannten sie zum Seilschlagen ein.

Xenia ist bereits seit sieben Jahren beim Kinderzirkus Bambini. Gerne würde sie auf eine richtige Zirkusschule gehen. An dem Festival schätzt sie besonders den Austausch mit den Zirkuskindern der anderen Länder. "Man kann so viel voneinander lernen", sagte sie. "Ich habe mir schon einige Tricks abgeguckt. Die machen dort ganz andere Übungen als wir in Deutschland." In kleinen Workshops arbeiten die Jugendlichen miteinander, um sich zu verbessern. "Ich darf am Samstag einen Workshop zum Thema Seiltanz halten", berichtete die 13-Jährige stolz.

Skurril wurde es im weiteren Verlauf der Show bei dem "Cirkus in Beweging" aus Belgien. In ihrem Programm "Kannibalen" ging es um eine Familie mit ziemlich ungewöhnlichen Verhaltensweisen: Sie sitzt um einen Tisch herum und starrt einen Jongleur an – der besser keinen Fehler machen sollte. Als er doch danebengreift, stürzen sich alle auf ihn und ziehen ihn mit sich. Das Licht in der Manege erlischt.

Für traumhafte Momente sorgten dann unter anderem Pauline und Raissa vom Zirkus Turnini in Bremen. Grazil schwebten die beiden am Trapez über die Menge und verzauberten das Publikum mit kunstvollen Verrenkungen. Und so anmutig blieb es dann auch, als die Tänzerinnen aus dem schwedischen Zirkus "Ludvika Minicircus" auftauchten. In rotgoldenen Anzügen rauschten sie durch die Manege und führten Kunststücke mit Tüchern vor.

"Es entstehen durch das gemeinsame Interesse an der Bewegung schnell neue Freundschaften mit den Jugendlichen aus den anderen Ländern", sagte Carlo Pieper. Er ist Trainer beim Zirkus Bambini und wirkt auch selbst als Artist mit. Für ihn ist das Besondere des Festivals nicht nur die geteilte Leidenschaft für den Zirkus, sondern auch die Kontakte, die sich dabei entwickeln. "Die Kommunikation untereinander klappt gut", berichtete er, "Wir sprechen fast alle Englisch, und ansonsten findet man immer einen Weg, sich zu verständigen."

Und das gilt auch außerhalb der Manege. Zur Abkühlung wollten die Artisten nach der harten Showarbeit gestern Abend noch an den Werdersee, erzählte Pieper – und konnte das Artistendasein doch nicht ganz ablegen. " Vielleicht jonglieren wir auch noch etwas mit Feuer", sagte er lachend, "so sind wir halt."

Wer eine der Vorführungen im Licht-Luft-Bad selbst erleben will, hat noch bis Sonntag die Chance dazu. Heute startet die nächste Show um 16 Uhr, Freitag um 20 Uhr und am Sonnabend und Sonntag jeweils um 16 Uhr und um 18 Uhr.