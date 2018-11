Wohnheim-Pläne an der Jacobs-Uni

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neue Ideen fürs Science Center

Christian Weth

Bremen. Investor Rolf Specht will seit Jahren Großes in Grohn schaffen: ein Science Center im Science Park an der Jacobs University im Bremer Norden – ein Komplex mit Firmen aus der Medizin, der Forschung und Wissenschaft. Daraus geworden ist bisher nichts.