Propst Martin Schomaker in der renovierten Kirche. Mit diesem Ergebnis ist er hoch zufrieden. (Christina Kuhaupt)

Johann. Das Weiß zwischen den Rundbögen strahlt. Ein Schimmern adelt kunstvoll mit Stoff gestaltete und verglaste Wände. Nach drei Jahren ist die Sanierung und Renovierung der Kirche St. Johann im Schnoor nahezu abgeschlossen. Ende Oktober soll es den ersten Gottesdienst im modernisierten Haus geben.

Voller Elan zeigt Propst Schomaker einem Tross Journalisten, dass Kirche bei aller Tradition sehr modern kann. Im Altarraum gibt es jetzt Fußbodenheizung. Die Säulen im Kirchenschiff werden von Bodenlichtern angestrahlt, und eine Filteranlage zieht den Ruß der Kerzen in den Keller. Mit der Kerzenwärme wird anschließend die Luft in der Kirche erwärmt. Der Eingang zum Franziskussaal ist barrierefrei. Um das Licht einzuschalten, muss Küsterin Schwester Francis neuerdings ein Display bedienen.

Schwester Francis im Franziskussaal, der Teil des neuen Verbindungsbaus zwischen Kirche und Pfarrhäusern ist. (Christina Kuhaupt)

Rund 3,7 Millionen Euro hat die Kirche für Außensanierung und Renovierung ausgegeben – davon allein 1,5 Millionen für die neue Innenausstattung. Das ist gut eine halbe Million Euro mehr als geplant. Dafür gibt es nach Angaben von Schomaker vor allem zwei Gründe: das Gotteshaus ist nun besser ausgeleuchtet als geplant, und es gibt hinter der alten Sakristei eine „Johannis-Oase“: Räume, in denen Obdachlose duschen und ihre Sachen waschen können. Die weiß und grau gefliesten Sanitärräume und der Wäscheraum im Untergeschoss sind durch einen separaten Seiteneingang zu erreichen.

„Es wird auch Spinde für die ehrenamtlichen Mitarbeiter geben“, sagt Gemeindemitglied Werner Kalle, der den Vorstand und den Gemeinderat von der Notwendigkeit einer Johannis-Oase überzeugt hat. „Der Bedarf in der Innenstadt ist hoch“, sagt Kalle. „Wenn ich mit Obdachlosen spreche, höre ich, dass sie im Bremer Treff bis zu fünf Stunden warten müssen, bis sie duschen können.“ Nach langer Diskussion haben Vorstand und Rat zugestimmt, die Johannis-Oase einzurichten. Kosten: rund 80 000 Euro. „Wir geben viel Geld für den Umbau der Kirche aus, dann wollen wir auch für die Armen da sein“, sagt Kalle. Im Übrigen suche die Kirche Ehrenamtliche. Sie sollen den Obdachlosen die Räume zeigen, Handtücher und Bademäntel austeilen. „Dafür werden sie geschult“, sagt Kalle, der die Vinzenz-Konferenz für Arme in Bremen leitet. Sechs Männer und ein bis zwei Frauen haben sich bereits gemeldet. Kalle: „Davon, wie viele Ehrenamtliche es gibt und wie groß die Nachfrage ist, hängt ab, wann die Johannis-Oase geöffnet sein wird.“

Die Marien-Ikone am Eingang umrahmt nun Roststahl und Stoffkunst. (Christina Kuhaupt)

In der Zwischenzeit ist Schomaker im Franziskussaal angekommen. Dieser Saal ist eher eine Art Foyer, in dem eine Statue des Ordensgründers Franziskus den Besucher empfängt – ein Fingerzeig auf die Geschichte. „St. Johann ist um 1380 als Klosterkirche der Franziskaner erbaut worden“, sagt Schomaker. Es sei die einzige erhaltene mittelalterliche Klosterkirche in Bremen. „Wir haben versucht, die alte Substanz zu erhalten“, gleichzeitig seien neue Formen und modernes Material zum Einsatz gekommen. Cortenstahl in Rost-Optik zum Beispiel, der nun die Marien-Ikone „Immerwährende Hilfe“ am Eingang der Kirche rahmt – die Wand hinter der Marien-Ikone ist von einer Künstlerin aufwendig mit Stoff und Glas verschönert worden. Der Stahl findet sich auch am Eingang zum Franziskussaal.

In der Kirche, das ist neu, wird es künftig einen Platz geben, an dem Menschen trauern können. „Ich habe Sorge, dass die Menschen keinen Ort mehr dafür haben, der öffentlich zugänglich ist“, sagt Schomaker. Er denke an Studierende aus dem Ausland, deren Angehörige verstorben sind; an eingeebnete Gräber und anonyme Bestattungen. In St. Johann wird ein „Buch des Lebens“ ausliegen, in das die Trauernden während eines Gottesdienstes die Namen ihrer Angehörigen selber eintragen können.

Brautpaaren bietet der gestaltete 100 Quadratmeter große Garten mit altem Sandsteinbrunnen in der Mitte, Buchenhecken und Gingkobaum ganz neue Fotomotive: „Der Garten gehört zu den beiden Pfarrwohnungen, kann nach Absprache aber auch für Fotos oder Empfänge genutzt werden“, sagt die Sprecherin der Katholischen Kirche in Bremen, Martina Höhns. Wieder entdeckt habe man bei der Renovierung das Marienfenster. Vor dem Leuchtturm am linken unteren Eck stand Jahrzehnte eine Grabinschrifttafel. „Die haben wir im Franziskussaal untergebracht, und nun ist das Fenster vollständig zu sehen“, sagt Schomaker.

Ein halbes Jahr mussten die Gemeindemitglieder, die Priester und Musiker in den Willehadsaal, ins Birgitten-Kloster und in die Kirche Unser Lieben Frauen ausweichen. Laut Fritz Hampe von der Bauverwaltung der Katholischen Kirche sind die Wände aus Sand- und aus Backstein trocken. Fast jedes Ornament ist wieder am passenden Platz. Schlicht und bescheiden. Schwester Francis ist erleichtert: „Ich freue mich, dass es jetzt hell ist in der Kirche und dass wir wieder einen zentralen Ort haben.“ Den Einweihungsgottesdienst feiert die Gemeinde am 29. Oktober ab 18 Uhr mit Bischof Franz-­Josef Bode.

