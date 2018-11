Der Beirat Mitte hat einer Anfrage des Vereins für Innere Mission mehrheitlich zugestimmt. Der Verein möchte das Apartment-Hotel am Rembertiring, Ecke Fedelhören dauerhaft mieten, um dort eine Notunterkunft für wohnungslose Männer einzurichten. Nach der Zustimmung im Beirat kann die Obdachlosen-Unterkunft nun im Sommer vom Jakobushaus in der Friedrich-Rauers-Straße an den Rembertiring umziehen.

In der neuen Unterkunft plant der Verein 40 Plätze, davon 24 in Einzelapartments mit Kochecke, Duschen und Toiletten und 16 in vier Vier-Bett-Zimmern im Erdgeschoss für Kurzübernachter. Betreut werden sollen die Männer von einer Sozialpädagogin als Leiterin des Hauses, drei Fachkräften und rund drei Helfern, die vor allem den Nachtdienst übernehmen sollen. Das Haus soll rund um die Uhr offen und mit Personal besetzt sein.

Parallel dazu wird in der Straße Auf der Brake das „Café Papagei“ eingerichtet, das den Jakobustreff ersetzen soll. Über dem Café wird es eine Notschlafstelle mit ebenfalls 16 Plätzen geben, die abends öffnet und morgens wieder schließt. Die Notschlafstelle sei nicht als dauerhafte Bleibe für Wohnungslose gedacht, heißt es. Sie könne im Notfall, beispielsweise dann, wenn es sehr kalt ist, auch mehr als 16 Menschen aufnehmen, sagte Bertold Reetz, Bereichsleiter der Wohnungslosenhilfe beim Verein für Innere Mission im Beirat Mitte. Der Plan erhielt im Beirat große Zustimmung, keine Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.