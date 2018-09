Helden der Kinder- und Jugendliteratur präsentiert die Bremer Leselust bei einem Besuch in der Schule. Im neuen Projekt werden die Romanfiguren Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren, Harry Potter von J. K. Rowling, Momo von Michael Ende und Emil Tischbein von Erich Kästner lebendig. Eine Schauspielerin und ein Schauspieler verkörpern jeweils die weiblichen und männlichen Literaturfiguren. In Kostüm und Maske kommen sie für eine Unterrichtsstunde ins Klassenzimmer und erzählen von ihren Abenteuern. Mit ihnen sollen die Schülerinnen und Schüler der jeweils 1./2. Klassenstufe und 3./4. Klassenstufe begeistert werden. Zusätzlich spendet die Bremer Leselust an die teilnehmenden Klassen jeweils ein kleines Bücherpaket. Das Projekt startet am 13. April. Termine können mit Projektleiterin Sabine Urban per Mail abgesprochen werden: post@sabineurban.de.