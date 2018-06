In der nächsten Woche ziehen die ersten Bewohner ein: Die Bauten an der Arberger Heerstraße sollen 120 Flüchtlingen in 45 Wohnungen Platz bieten. Jede Familie hat eine eigene Küche und ein Bad. (Frank Thomas Koch)

Noch sieht es an der Arberger Heerstraße 1 nach Baustelle aus. Bagger transportieren Sand und Steine, Arbeiter gestalten die Außenanlagen. Wo in diesen Tagen kräftig gearbeitet wird, sollen in der nächsten Woche die ersten 60 Bewohner einziehen: Bremens erste Modulbau-Anlage für Flüchtlinge steht in Arbergen. Weitere Einrichtungen in Walle und Vegesack sind bereits geplant.

Über drei Millionen Euro hat die Arberger Anlage gekostet. Hier sollen mindestens fünf Jahre lang Flüchtlinge aufgenommen werden. Insgesamt bietet die Unterkunft 120 Menschen in 45 Wohnungen Platz. Alle Container-Wohnungen sind gleich: Der Eingangsbereich ist zugleich die Küche, rechts geht es in ein Duschbad, links liegt das Schlafzimmer, in dem ein kleiner Holztisch ist. Wohnungen für Familien haben eine größere Küche und ein zweites Schlafzimmer. Nur drei Wohnungen unterscheiden sich etwas: sie sind behindertengerecht und auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgerichtet.

Trotz einer schlichten Atmosphäre ist AWO-Einrichtungsleiter Jürgen Schneider überzeugt davon, dass sich die Menschen wohlfühlen werden: „Sie kommen aus der Erstaufnahme, wo sie zentral verpflegt werden und wo es zentrale Waschräume gibt. Hier hat jede Familie eine Küche, in der sie ihre Speisen zubereiten kann – und ein eigenes Bad. Das trägt in jedem Fall zum Wohlbefinden bei.“ Außerdem haben die Familie ihr eigenes abgeschlossenes Reich, mit eigenem Hausschlüssel. Der Einrichtungsleiter ist überzeugt, dass dies den Flüchtlingen helfe, zur Ruhe zu kommen.

Die vier Gebäude sind um einen Innenhof gruppiert. Dadurch wird der Lärm von der Straße und der Autobahn abgeschirmt. Außerdem können die Bewohner die Flächen als Treffpunkt und Spielfläche nutzen. Die Wohnungen in der oberen Etage sind durch offene Laubengänge und Treppen mit den Außenanlagen verbunden. „Ich finde das sehr gut gelöst“, lobt Sozialsenatorin Anja Stahmann bei der offiziellen Übergabe des Wohnheims an die AWO. „Ich wünsche mir, dass die Menschen hier nicht nur ein Dach über dem Kopf bekommen, sondern eine zweite Heimat finden können“, sagt Stahmann. Zu dem Komplex gehören neben den Hofhäusern noch zwei weitere Gebäude. Hier ist Platz für Kinderbetreuung, Aufenthalts- und Unterrichtsräume sowie für Büros von Heimleitung, Hausmeister, Wachdienst und Arzt.

Vor rund einem Jahr war mit den Planungen begonnen worden, knapp drei Monate dauerte der Bau. „Kritische Fragen der Anwohner konnten bei einem runden Tisch geklärt werden“, so Stahmann. Während es am Anfang noch Skepsis gegeben habe, überwiege jetzt die Unterstützung. So habe die Gemeinde bereits Kleider- und Sachspenden gesammelt. „Toll ist, dass wir auch schon ein Fahrrad bekommen haben“, freut sich der Einrichtungsleiter. Er sieht es als seine Aufgabe, die Menschen willkommen zu heißen und Kontakte zu Kindergärten und Schulen herzustellen.

Die meisten der künftigen Bewohner kommen aus Syrien, andere aus Eritrea. „Wir richten uns auch darauf ein, dass Flüchtlinge aus dem Irak kommen könnten“, sagt Anja Stahmann. Die Senatorin geht davon aus, dass die Flüchtlinge etwa drei Monate in der Einrichtung leben werden. Danach werde versucht, ihnen reguläre Wohnungen zu vermitteln.