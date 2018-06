50 Uhr in der Bismarckstraße am Schloss eines dort abgestellten Fahrrades und trugen es davon. Bei dem folgenden Einsatz nahmen die Beamten in Tatortnähe zwei Männer im Alter von 21 und 36 Jahren fest, auf die die Beschreibung zutraf. Auch das Fahrrad fanden die Polizisten auf dem Fluchtweg und stellten es als Beweismittel sicher. In einem Rucksack und in den Hosentaschen der beiden Festgenommenen befand sich zudem Aufbruchswerkzeug. Beide Täter sind bereits mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Der Ältere wurde aus dem Gewahrsam entlassen, gegen den jüngeren Komplizen werden die Haftgründe geprüft.