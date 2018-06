An diesem Tag erhielten viele ältere Bremer zwischen 12 und 16 Uhr dubiose Anrufe. Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen riefen die Betrüger an, gaben sich als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus und baten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wurde ein finanzieller Engpass bei einem Hauskauf oder eine andere Notlage vorgetäuscht. Fast alle Angerufenen reagierten in den zehn bekannten Fällen mit Argwohn, legten sofort auf oder riefen die Polizei an. Ein Betrüger hat laut Polizei eine 87-Jährige angerufen und für einen Wohnungskauf um Bargeld gebeten. Die Seniorin habe daraufhin 10000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Da sie anschließend misstrauisch wurde, kam es demnach nicht zu einer Geldübergabe.

Mit derartigen Tricks haben Täter in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Euro-Bereich erbeutet. Die Polizei Bremen rät deshalb dazu, misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, der Angerufene diese aber nicht erkennt. Auf keinen Fall sollen die Angerufenen Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Nach einem Anruf mit Forderungen nach Geld sollten die Angerufenen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache halten. "Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen", rät die Polizei Bremen und weiter: "Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt, informieren Sie unter der Notrufnummer 110 sofort die Polizei."