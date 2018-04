Vor dem Werder-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonnabend sollen Polizisten einer niedersächsischen Einheit Werder-Fans und Mitarbeiter des Fan-Projekts angegriffen haben, angeblich ohne ersichtlichen Grund. Das wirft das Fan-Projekt den Polizeibeamten vor. Fanprojekt-Mitarbeiter Thomas Hafke hat einen Teil der Ereignisse beobachtet: Etwa zwei Stunden vor dem Spiel hätten berittene Polizei-Einheiten Menschengruppen vor dem Ostkurvensaal vom Fußweg auf die vom Regen überschwemmte Straße gedrängt. „Die Leute waren darüber verärgert“, sagt Hafke. Kurz darauf seien 10 bis 20 Polizeibeamte zu Fuß auf Fans zugelaufen, die vor dem Ostkurvensaal standen. „Ein Polizist hat einen Fan, der direkt vor mir stand, gezielt ins Gesicht geschlagen und dabei weit ausgeholt“, sagt Hafke.

Dies soll mehreren Fans wiederfahren sein. Ein Fan, der attackiert und verletzt worden sei, habe sich inzwischen beim Fan-Projekt gemeldet. „Auch ein sozialpädagogischer Mitarbeiter des Fan-Projekts ist von einem Polizisten angegriffen worden“, sagt Hafke. Das Fan-Projekt will Strafantrag stellen und fordert, dass die Beamten zur Rechenschaft gezogen werden. „Wir sind überrascht und schockiert“, sagt Hafke. „So etwas haben wir in 18 Jahren noch nicht erlebt.“ Das Projekt steht für Soziale Arbeit mit jugendlichen Werder-Fans und will unter anderem bei Konflikten zwischen den Fans und der Polizei vermitteln. Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit der Bremer Polizei. „Wir setzen uns immer wieder dafür ein, dass nicht auswärtige Einheiten, sondern Bremer Beamte beim Stadion eingesetzt werden“, sagt Hafke. „Beamte, die uns und bestimmte Fans kennen und die sich vor Ort auskennen.“

Polizisten von Ultras angegriffen

„Uns liegen noch keine konkreten Vorwürfe zu den Vorfällen vor“, sagt Kirsten Dambek, Sprecherin der Bremer Polizei. Alle Informationen dazu würden nun von der Polizei an die Innenbehörde weitergegeben. Dort hat die Abteilung für Interne Ermittlungen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Polizeiberichte und Videoaufzeichnungen zu den Vorfällen angefordert, sagt Behördensprecherin Rose Gerdts-Schiffler. Vor den Ereignissen am Ostkurvensaal hätten um etwa 13.30 Uhr Ultras nach Polizeipferden getreten. Daraufhin hätten die Polizisten Schlagstöcke eingesetzt, so die Sprecherin. Danach hätten Ultras ein Absperrgitter zerlegt, daraus Stangen gebrochen und damit Beamte einer Polizeieinheit aus Oldenburg angegriffen. Drei Beamte wurden dadurch verletzt, einer so schwer, dass er dienstunfähig sei. Danach nahm die Polizei vier Personen fest, nahm ihre Personalien auf und setzte sie wieder auf freien Fuß. Die Festnahmen sollen der Polizei zufolge zwischen Osterdeich und Ostkurvensaal erfolgt sein.