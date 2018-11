Bremen

Polizist nach Schüssen noch nicht befragt

Bremen. Die Staatsanwaltschaft hat noch keine neuen Erkenntnisse zu dem Polizeieinsatz in der Altstadt, bei dem in der Nacht zu Sonntag eine 17-Jährige angeschossen worden war. Nach Angaben der Behörde ist der Polizist, der die Schüsse abgab, am Sonntag noch nicht zum Hergang befragt worden.